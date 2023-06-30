ارتفاع إجمالي وفيات الحجاج الليبيين لـ 6 حالات

قالت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، إن هناك 3 حجاج ليبيين وافتهم المنية بمستشفى مِنى في مكة المكرمة، لترتفع حصيلة الوفاة بين الحجاج الليبيين، لـ 6 حالات وفاة.

وأضافت الهيئة في بيان مقتضب لها، إن الحجاج المتوفون هم الهادي سالم حسين مجموعة رقم 204، وصالح مفتاح أحمد يونس مجموعة رقم 806، وأحمد عمر أحمد زايد مجموعة رقم 901.

والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أنها تكفلت بذبح الهدي عن كل حجاج البعثة الليبية، البالغ عددهم 8150 حاجًا.