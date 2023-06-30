المبعوث الأمريكي: نحث الجهات السياسية بالتخلي عن تهديداتهم بإغلاق النفط

الوطن| رصد

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند”، إن الولايات المتحدة تحث الجهات السياسية الليبية على التخلي عن التهديدات بإغلاق النفط الذي سيكون مدمرًا للغاية للاقتصاد الليبي ويضر بجميع الليبيين.

ودعى نورلاند خلال تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر تويتر القادة الليبيين إلى تنفيذ آلية شاملة لإدارة الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة المظالم المتعلقة بتوزيع عائدات النفط وغرس الشفافية، دون المساس بالصحة الاقتصادية الليبية أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.