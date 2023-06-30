القطراني يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الاتحادين الأفريقي الأوروبي

شارك النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، حسين القطراني، الاجتماع التشاوري الهام، الذي عقده وزراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماعات الدورة 43 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) التي تعقد في مقرها الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما.

وعقد القطراني، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من الوزراء في إطار فتح آفاق التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة والمساهمة في دعم الموقف الليبي.

وتطرق اللقاءات، إلى مناقشة إعادة حق التصويت وتعزيز الدور الريادي لدولة ليبيا في هذه المنظمة الدولية.