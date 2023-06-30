نيجيريا: تدخلنا لإطلاق 40 مهاجراً محتجزاً في ليبيا

أعلنت السلطات النيجيرية، تدخلها لإطلاق 40 مهاجرا غير نظامي من رعاياها من مركز بئر الغنم في ليبيا، بعد أن مر على احتجازهم فيه لمدة شهرين تقريبا.

وقال القائم بالأعمال في البعثة النيجيرية في ليبيا كبير موسى، في تصريحات صحفية، إنّ البعثة تدخلت من أجل تسهيل عملية إطلاق المهاجرين، متعهدا بمواصلة رعايتهم حتى إعادتهم إلى بلدهم.

وتابع:” من بين النيجيريين المعتقلين 34 امرأة وستة رجال، معظمهم جرى إغراؤهم للسفر إلى ليبيا، أملا في الإبحار إلى أوروبا، لكن انتهى بهم الأمر إلى الاستغلال والعمل القسري”.