بينهم امرأة.. هيئة الحج والعمرة تعلن ارتفاع وفيات الحجاج الليبيين اليوم

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم الجمعة ارتفاع وفيات الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، الى 5 أشخاص بينهم امرأة .

وأفادت هيئة الحج والعمرة بوفاة الحاجة (مبروكة مفتاح أبو شعالة) مجموعة رقم (406) فرع الوسطى، والتي توفاها الله هذا اليوم الجمعة بمشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، اعلنت هيئة الحج والعمرة وفاة الحاج (محمد المحجوب محمد أبو زقية) والذي توفاه الله هذا اليوم الجمعة بمشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة..

وفي السياق، كانت الهيئة قد أعلنت الجمعة، وفاة الحاج الهادي سالم حسين و الحاج صالح مفتاح أحمد يونس و الحاج أحمد عمر أحمد زايد ، اليوم الجمعة بمستشفى منى في مكة المكرمة مشيرة الى ان المتوفيين الثلاثة من مجموعة رقم (204)، ومجموعة رقم ( 806) ، مجموعة رقم (901) .

والخميس، كانت الهيئة قد أعلنت وفاة الحاج مصباح يوسف إبراهيم أبو شعالة، في مكة المكرمة بمشفى منى.

ويذكر أن، الهيئة أعلنت قبله بأيام وفاة الحاج محمد سعد عبد الله السوداني، في مكة المكرمة، من تنسيقية طرابلس.