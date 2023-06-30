الحصادي: على الأجهزة السيادية بالابتعاد عن التجاذبات وإلا ستتحول إلى وزارة فى الحكومة

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري، منصور الحصادي، الأجهزة السيادية بالابتعاد عن التجاذبات السياسية وإلا ستتحول إلى وزارة فى الحكومة.

وقال الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الهدف والمقصد من استقلالية وحيادية الأجهزة “السيادية” المحاسبية والرقابية؛ كي تلعب دورا فاعلا فى الحوكمة والشفافية والمساءلة من أجل حمايةالمال العام وتحصينه من الإهدار ومكافحة الفساد المالي والإداري.

وأضاف الحصادي:” ينبغي على هذه الأجهزة الابتعاد عن التجاذبات السياسية وإلا تتحول إلى وزارة فى الحكومة”.