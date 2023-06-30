تصريحات نارية لرئيس الحكومة الليبية ردًا على المبعوث الأمريكي

وصف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من النواب أسامة حماد، تصريحات المبعوث الامريكي الى ليبيا، ريتشارد نورلاند بالتدخل السافر في شؤون الدولة الليبي مشيرًا الى أنها مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند”، إن الولايات المتحدة تحث الجهات السياسية الليبية على التخلي عن التهديدات بإغلاق النفط الذي سيكون مدمرًا للغاية للاقتصاد الليبي ويضر بجميع الليبيين.

وقال حماد في تصريحات صحفية، أن تصريحات نورلاند تعتبر تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية وهي مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية المكلفة من النواب أسامة حماد، قائلًا :”تلويحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية قصدنا به الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين”.

وتابع حماد، قائلًا : “أوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند باحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان”.

ودعا حماد، نورلاند لعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي وعدم القاء التصريحات الإعلامية دون معرفة ودراية لحقيقة الأمر.

ووجه حماد دعوة لمجلسي النواب والدولة بالإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.