قصف قاعدة الخروبة .. تحول نوعي في الضربات الجوية داخل ليبيا

تطابقت الروايات بشأن قصف قاعدة الخروبة الواقعة قرب مدينة المرج بالطيران المسير ليلة البارحة مستهدفة مجموعة فاغنر الروسية.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية قصف قاعدة الخروبة الجوية التي يستخدمها مجموعة فاغنر الروسية بطيران مجهول.

وفي تصريح لفواصل أكد ضابط بسلاح الجو الليبي صحة الضربات، الجوية على قاعدة الخروبة والمسماة أيضا بقاعدة الخادم.

وبحسب تقارير أميركية وغربية، فإن عناصر “فاغنر” تنشط في مدينة سرت، والجفرة جنوب شرق طرابلس، ويتمركزون كذلك في مناطق حيوية على غرار قاعدة القرضابية الجوية ومينائها البحري وقاعدة الجفرة الجوية.

وتنفي “القيادة العامة” باستمرار وجود قوات لـ”فاغنر” في ليبيا، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف في وقت سابق، عن أن حضور فاغنر في ليبيا يأتي على أساس تجاري، ولا دخل لنا في ذلك وهو ما شكل إقراراً ضمنياً بوجودها في ليبيا.

التقارير الغربية تقدر عدد مجموعة فاغنر في ليبيا بنحو 2000 عنصر معظمهم من روسيا وشرق أوكرانيا وصربيا، وكذلك عناصر من سوريا جندتهم “فاغنر”.

وكانت الإمارات قد أعادت منتصف سنة 2017 بناء مطار الخروبة العسكري القريب من مدينة المرج، والواقع على بعد نحو 1300 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طرابلس.