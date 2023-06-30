دعا للتحقيق.. الصحفي المصراتي يكشف تفاصيل صادمة بشأن وفيات الحجاج الليبيين (صورة)

علق الصحفي الليبي محمود حسان المصراتي، الجمعة على اعلان الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، ارتفاع وفيات الحجاج الليبيين .

ونشر الصحفي محمود المصراتي، عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا:موضوع كثرة وفيات الحج يؤكد أن هناك شيء ما خطأ في التنظيم .. و نناشد النائب العام بفتح تحقيق مادام الموضوع متعلق بالمال العام”.

وأضاف المصراتي مرفقًا لصورة وجبة الحجاج الليبيين قائلًا :”الصورة لوجبات الحجاج الليبيين في مشعر منى علمًا أن المخصص من الدولة كنفقات يومية لكل حاج يكفي لإفطارهم كاڤيار و محاشي للغذاء و مشاوي للعشاء”.

وتابع المصراتي قائلًا :”بالله ما تقوليش اعطاهم ربي ما اعطاهم ربي .. ارفع أمك و لا بوك للحج يعذبوه لا تغذية كويسة لا إرشاد لا فحص طبي لا تقديم وسائل الحماية من الشمس لا مخيم زي الناس لين يطلعوله روحه و قولي اعطاهم ربي “.

والجمعة، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، ارتفاع وفيات الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، الى 5 أشخاص بينهم امرأة خلال يوم واحد .

وأفادت هيئة الحج والعمرة بوفاة الحاجة (مبروكة مفتاح أبو شعالة) مجموعة رقم (406) فرع الوسطى، والتي توفاها الله هذا اليوم الجمعة بمشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة.

وفي وقت سابق، اعلنت هيئة الحج والعمرة وفاة الحاج (محمد المحجوب محمد أبو زقية) والذي توفاه الله هذا الجمعة بمشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة..

وفي السياق، كانت الهيئة قد أعلنت الجمعة، وفاة الحاج الهادي سالم حسين و الحاج صالح مفتاح أحمد يونس و الحاج أحمد عمر أحمد زايد ، اليوم الجمعة بمستشفى منى في مكة المكرمة مشيرة الى ان المتوفيين الثلاثة من مجموعة رقم (204)، ومجموعة رقم ( 806) ، مجموعة رقم (901) .

والخميس، كانت الهيئة قد أعلنت وفاة الحاج مصباح يوسف إبراهيم أبو شعالة، في مكة المكرمة بمشفى منى.

ويذكر أن، الهيئة أعلنت قبله بأيام وفاة الحاج محمد سعد عبد الله السوداني، في مكة المكرمة، من تنسيقية طرابلس.