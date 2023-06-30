حماد: تصريحات المبعوث الأمريكي مبنية على دعم طرف واحد هو المستفيد من إهدار أموال الشعب

رد أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان على إدعاءات المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند بشأن التهديدات بإغلاق تصدير النفط، محذرا من عدم وجود آلية صحيحة وشفافة لإدارة عائدات وإيرادات النفط والغاز.

وأكد حماد، في رده، أن الخطر الحقيقي ليس في إيقاف الإيرادات النفطية أو إيقاف تصديره، إنما الخطر هو سرقة وإهدار أموال الشعب برعاية دولية.

وقال حماد:” عندما لوحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعناها تحت الحراسة القضائية قصدنا ذلك.

وأضاف حماد:” إذ لم تلتزم المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان، ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين”.

واستطرد:” أوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا نورلاند باحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لإي طرف كان وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي وعدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة ودراية لحقيقة الأمر يعتبر تدخل سافر فى شؤون الدولة الليبية”.

وأوضح:” من الوضح إنها تصريحات مبنية على دعم طرف واحد وهو المستفيد بإهدار أموال الشعب، فى عدم وجود ألية صحيحة و شفافة لإدارة عائدات و إيرادات النفط و الغاز”.

ودعا حماد مجلسي النواب والدولة بالإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.