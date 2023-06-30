في الدورة 43 للمؤتمر العام لـ(فاو)..ليبيا تشارك في الاجتماع التشاوري للاتحادين الأفريقي والأوروبي

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شارك نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف حسين القطراني، في الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في العاصمة الإيطالية روما.

وعقد “القطراني” على هامش اجتماعات الدورة (43) للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو” سلسلة من اللقاءات الجانبية.

وتأتي الاجتماعات في إطار فتح آفاق التعاون في المجالات الزراعية المختلفة، وبغية حث الوزراء على المساهمة في دعم الموقف الليبي وإعادة حق ليبيا في التصويت واستعادة دورها الريادي في هذه المنظمة الدولية.