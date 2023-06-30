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رئيس وزراء اليونان يدعو إلى التعاون مع ليبيا لمنع تدفق المهاجرين

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

تحدث رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن الهجرة غير الشرعية وأبرز الدول المصدرة لها في البحر المتوسط، داعيا إلى التعاون مع دول العبور لمنع تدفق المهاجرين عبر الرحلات البحرية خصوصاً مع ليبيا.

وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إلى جانب رئيسة البرلمان الأوروبي: “المهربين هم المسؤولون الرئيسيون عن غرق القارب الذي كان يقلّ مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز جنوبي بلاده في منتصف يونيو الجاري”، مؤكدا على أنه غير عادل توجيه الاتهامات إلى خفر السواحل اليوناني.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن تحقيقا قضائيا يجرى بشأن غرق القارب الصيد القديم الذي كان ينقل عددا كبيرا من المهاجرين وأبحر من ليبيا، مؤكداً أهمية التعاون الدولي لمنع هذه الحوادث المأساوية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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