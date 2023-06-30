“بحضور أعضاء المجلس البلدي مصراتة”.. الدبيبة يفتتح حديقة مصراتة بحلتها الجديدة

الوطن|متابعات

افتتح رئيس الوزراء ‫بالحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة‬ مساء الجمعة حديقة مصراتة‬، بحلتها الجديدة.

وقال الدبيية في كلمة له خلال مراسم الافتتاح، إن أخبار الحرب كانت هي المسيطرة على المشهد العام في ليبيا قبل عامين،

وأكد رئيس الحكومة المنتهية، أن البلاد الآن تعيش حالة من الاستقرار والتنمية حيث يتم افتتاح حدائق ومدارس وطرق جديدة كل يوم.

وأضاف الدبيية أن الحكومات جاءت من أجل خدمة الليبيين وأن تجعل موارد البلاد مسخرة لهم، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على الاستمرار في مشاريع عودة الحياة وافتتاح كافة المرافق الخدمية في مختلف مناطق البلاد.

وحضر مراسم الافتتاح كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة المنتهية “وليد اللافي” ورئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، وعدد من أعيان وأهالي المدينة.

يذكر أن حديقة مصراتة تعد أحد أكبر الحدائق في ليبيا وتتربع على حوالي 12 هكتارا، 75 ألف متر مربع منها مسطحات خضراء وقرابة 2500 شجرة، كما تضم مواقف للسيارات تتسع لنحو 400 سيارة والعديد من المرافق الخدمية الأخرى.