قرار هــام بشأن مواعيد امتحانات الدور الثاني بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 ـ 2023 .

ويأتي ذلك بناء على تعليمات السيد / وزير التربية والتعليم بشأن إجراء إزاحة اسبوع المواعيد الدور الثاني لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2022 ـ 2023 .

وعليه يتم تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني إلى تاريخ 9 يوليو 2023 وذلك في إطار منح فرصة للتلاميذ والطلبة الذين لم يوفقوا في امتحانات الدور الأول للمراجعة والاستعداد لأداء امتحاناتهم.

ووجه القرار مراقبو التربية والتعليم، بالتعميم على المكاتب والمؤسسات التعليمية التابعة لكم للتقيد والتنفيذ وفق الموعد المحدد أعلاه.