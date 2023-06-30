الدبيبة: البلاد تشهد حالة من الاستقرار بافتتاح حدائق جديدة كل يوم

افتتح عبدالحميد الدبيبة‬، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مساء الجمعة، حديقة مصراتة‬، بحلتها الجديدة، وفقا لبيان حكومته.

وقال الدبيية، في كلمة له خلال مراسم الافتتاح، إن أخبار الحرب كانت هي المسيطرة على المشهد العام في ليبيا قبل عامين، زاعماً أن البلاد الآن تعيش حالة من الاستقرار والتنمية حيث يتم افتتاح حدائق ومدارس وطرق جديدة كل يوم.

وأضاف الدبيية، أن الحكومات جاءت من أجل خدمة الليبيين وأن تجعل موارد البلاد مسخرة لهم، مؤكدا عزم الحكومة الاستمرار في مشاريع عودة الحياة وافتتاح كافة المرافق الخدمية في مختلف مناطق البلاد، على حد تعبيره.

وحضر مراسم الافتتاح كل من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة وعدد من أعيان وأهالي المدينة، بحسب بيان صادر عن حكومة الدبيبة.

يذكر أن حديقة مصراتة تعد أحد أكبر الحدائق في ليبيا وتتربع على حوالي 12 هكتارا، 75 ألف متر مربع منها مسطحات خضراء وقرابة 2500 شجرة، كما تضم مواقف للسيارات تتسع لنحو 400 سيارة والعديد من المرافق الخدمية الأخرى، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.