ليبيا الان

وزير الزراعة المنتهي يبحث سبل فتح آفاق التعاون الليبي في المجالات الزراعية المختلفة

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة المنتهية حسين القطراني سلسلة من اللقاءات الجانبية في إطار فتح آفاق التعاون في المجالات الزراعية المختلفة وذلك في الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الدورة (43) للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو”

وعمل القطراني على حث الوزراء المشاركين على المساهمة في دعم الموقف الليبي من وإعادة حق ليبيا في التصويت واستعادة دورها الريادي في هذه المنظمة الدولية

الوسوم

#حسين القطراني #وزارة الزراعة والثروة الحيوانية المؤتمر العام لمنظمة الأغذية الدولية الفاو وزراء الاتحاد الأوروبي وزراء الاتحاد الافريقي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك