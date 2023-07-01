وزير الزراعة المنتهي يبحث سبل فتح آفاق التعاون الليبي في المجالات الزراعية المختلفة

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عقد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في الحكومة المنتهية حسين القطراني سلسلة من اللقاءات الجانبية في إطار فتح آفاق التعاون في المجالات الزراعية المختلفة وذلك في الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الدورة (43) للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو”

وعمل القطراني على حث الوزراء المشاركين على المساهمة في دعم الموقف الليبي من وإعادة حق ليبيا في التصويت واستعادة دورها الريادي في هذه المنظمة الدولية