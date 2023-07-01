الأشهب: تصريحات “نورلاند” تعتبر تدخل سافر في الشأن الليبي الداخلي

الوطن|رصد

قال أستاذ العلوم السياسية أحمد الأشهب، إن تصريحات المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، على ضرورة إجراء الانتخابات، بوصفها الحل لأزمة الليبية، هي تدخل سافر في الشأن الليبي الداخلي، مشيرًا إلى أن ذلك لا يوجد قبول له أو لغيره في التدخل بالشؤون الداخلية للدولة، لأن ما خلصت له الاحداث الليبية لغاية هذه اللحظة ناتج عن تدخل الولايات المتحدة وغيرها من الدول في الشأن الليبي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسة في مقابلة تلفزيونية، أن التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية الليبية دمرت الموؤسسات والدولة باكملها، ووضعتها أمام هذه الحالة، وهذه الدول الاجنبية نفسها تعبر عن عدم رضاها عن المشهد الليبي، مسيرا إلى أن الشعب باكمله يشعر بالمرار لما وصلت اليه ليبيا.

وبين الأشهب، أن ما وصل اليه المشهد الليبي، في عيد ألاصخى يتسول للحصول على اضحية، وأيضا التسول للحصول على منحة للعائلة، في ضل أن ليبيا بلد غنية بالموارد ومساحتها شاسعة وعدد سكانها لا يستهان به من ناحية الكثافة هذا كله ما انتجه التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأوضح أستاذ العلوم السياسة، أن ما توصلت اليه اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة أصبحت في أطار التعليق ولم تعد تجدي بالمنفعة بعد تشكيل لجنة أخرى فيما بعد لنعديل النصوص المنبثقة عن اللجنة القانونية، في البداية كان هناك تفاؤل بسبب أن ما وصلت اليه كانت صيغة ليبية وبتوافق ووضوح والإتزام من بعض الاطراف، ولكن عادة هذه الاطراف وانتكست.