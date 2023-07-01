حماد يدعو “نورلاند” لاحترام سيادة القضاء وعدم التدخل بالانحياز لإي طرف كان

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دعا رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” لاحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالإنحياز لإي طرف كان وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي.

وأضاف حماد في تصريحات صحفية، “أدعو نورلاند لعدم القاء التصريحات الإعلامية دون معرفة ودراية لحقيقة الأمر يعتبر تدخل سافر فى شؤون الدولة الليبية”.

وبين رئيس الحكومة الليبية أنه “عندما لوحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعناها تحت الحراسة القضائية قصدنا ذلك”.

وشدد رئيس الحكومة أنه إذ لم تلتزم المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف الحكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان، ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين.

وحذر حماد أن الخطر الحقيقي ليس في إيقاف الإيرادات النفطية أو إيقاف تصديره، إنما الخطر هو سرقة وإهدار أموال الشعب برعاية دولية.