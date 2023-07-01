رئيس جمعية فزان للحبوب يكشف أسباب ضعف إنتاج مناطق الجنوب من الحبوب هذا العام

الوطن| رصد

قال رئيس جمعية فزان للحبوب، عثمان الطاهر، إن إنتاج مناطق الجنوب الليبي ضعيف هذا العام لعدة أسباب، أولها ارتفاع سعر صرفالدينار مما تسبب في زيادة كلفة المستلزمات الزراعية واليوريا، فيما الدعم للفلاح توقف منذ عام 2015.

و اعتبر الطاهر أن المزارع بحاجة إلى الدعم بالبذور وشراء المحصول من قبل المطاحن.

وأوضح أن ليبيا البالغ عدد سكانها نحو 8.6 ملايين مواطن، تستهلك نحو 1.3 مليون طن من الحبوب سنوياً، وما يقرب من 105 آلاف طنشهرياً وتستورد غالبية القمح اللين من الخارج، والباقي يغطى من الإنتاج المحلي.