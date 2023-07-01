الولايات المتحدة تدعو لوضع آلية شاملة للتحكم في إيرادات النفط الليبي

نشر المبعوث الأمريكي وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تغريدة دعا فيها القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.

كما دعا نورلاند، الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأميركيـ إن الجهد الدبلوماسي لبلاده يركز على كيفية مساعدة الليبيين على التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط.