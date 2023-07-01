عبد الله: المشكلة التي كانت تعيق تواصل مصر مع الدبيبة علاقته بتركيا

الوطن| رصد

قال مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، شريف عبد الله، أن هناك تواصل بين الجانب المصري والحكومة المنتهية في ليبيا منذفترة، مضيفاً أن أهم مشكلة كانت تعيق تواصل مصر مع حكومة الدبيبة، هي علاقة الدبيبة مع تركيا بسبب التنافس بين مصر وتركيا فيليبيا.

وأضاف عبد الله، أنه يشهد في الفترة الحالية بعض التواصل بين الجانبين على المستوى الدبلوماسي، وأحد أسباب هذا التواصل هوالتقارب المصري التركي الذي دفع للتقارب بين القاهرة والدبيبة.

وتابع أن المجتمع الدولي أصبح الآن شبه مجتمع على أن الدبيبة مستمر في الحكم في الفترة المقبلة، وعلى القاهرة أن تتعامل مع الأمرالواقع، وتحصّل ما تستطيع من مكتسبات.