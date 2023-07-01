العرّادي: بعض زبانية القذافي يشككون في عدد شهداء مذبحة أبوسليم

قال عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن بعض من سماهم “زبانية القذافي” يشككون في عدد شهداء مذبحة أبوسليم، وفق تعبيره.

كتب قائلًا على فيسبوك “‏اليوم ذكرى مذبحة أبوسليم .. المذبحة تمت بأوامر مباشرة من العقيد معمر القذافي ونفذها زبانيته .. قتل في هذه المذبحة ما يزيد عن 1200 شابا في عز الورد بدم بارد .. يحاول بعض زبانية القذافي عبثا التشكيك في العدد وفي تبرئة القذافي من المسؤولية الأولى على هذه الجريمة وتحميلها لبعض ممن شارك فيها .. نسأل الله أن يتقبل ضحايا هذه المذبحة في الشهداء وأن يعجل بالانتقام من كل من شارك فيها”.