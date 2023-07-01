الهنقاري: “حفتر” عطّل الاستقرار ومسيرة الديمقراطية منذ 2014

حمّل محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، مسؤولية ما سماه “تعطيل الاستقرار ومسيرة الديمقراطية منذ 2014” وفق مزاعمه.

كتب معلقا في فيسبوك على تصريحات المبعوث الأمريكي نورلاند لقناة الجزيرة القطرية “تصريحات المبعوث الأمريكي اليوم، هجوم حفتر علي طرابلس 2019 وجلبه المرتزقة الفاغنر عطّل الوصول لاستقرار لمدة سنتين. . ياسيد نورلاند هذا الطاغية المجرم حفتر عطل الاستقرار ومسيرة الديمقراطية منذ سنة 2014 في بيانه المشؤوم علي قناة العربية. ومن يومها لم تتوقف الحروب ونهر الدماء ومسيرة الدمار” وفق تعبيره.

يشار إلى أن الهنقاري يعد من المؤيدين للمليشيات والغزو التركي لليبيا، وكان من المباركين لانقلاب فجر ليبيا عام 2014 على المسار الديمقراطي.