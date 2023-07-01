حريق في مزارع النخيل ببلدية وادي عتبة يتسبب بإلحاق خسائر كبيرة

الوطن/رصد

نشب حريق ب 4 مزارع محاذية لمساكن المواطنين بمنطقة تساوة ببلدية وادي عتبة، مما تسبب في احتراق عشرات أشجار النخيل ، وإلحاق خسائر بحظائر الأغنام وممتلكات المواطنين .

وذكرت مصادر محلية ببلدية وادي عتبة أن النيران التي توسع نطاقها بسبب الرياح الخفيفة التهمت مساحات واسعة من مزارع وأشجار النخيل وسجلت خسائر بأعداد كبيرة.

وناشد المواطنون – الذين حاولوا إخماد النيران بإمكانيات وآلات بسيطة – الجهات الحكومية والسلطات المحلية بتوفير سيارة إطفاء، نظرًا لتكرار الحرائق ببلدية وادي عتبة والتي أدت لخسائر مادية وبشرية.