هيئة الحج تعلن وفاة خمسة حجاج

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وفاة خمسة حجاج أمس الجمعة (أربعة رجال وسيدة واحدة). وأكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” وفاة الحاج (الهادي سالم حسين) مجموعة رقم (204)والحاج (صالح مفتاح أحمد يونس) مجموعة رقم ( 806) والحاج (أحمد عمر أحمد زايد) مجموعة رقم(901) والذين توفاهم الله في مكة المكرمة بمشفى منى. كما أعلنت الهيئة وفاة الحاج (محمد المحجوب محمد أبو زقية) بمشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة وكذلك الحاجة (مبروكة مفتاح أبو شعالة) مجموعة رقم (406) فرع الوسطى، والتي توفيت أيضا بمشفى الملك عبد العزيز.

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