حماد : تصريحات نورلاند تدخل سافر في شؤون الدولة لليبية

ليبيا – طالب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بأن يحترم سيادة القضاء الليبي وألا يتدخل بالانحياز لأي طرف، وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصلحة وحقوق الشعب الليبي. حماد وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،وصف التصريحات الإعلامية لنورلاند بأنها “تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية”،قائلا:”أوجه نورلاند بعدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة أو دراية لحقيقة الأمر،كون ذلك يعتبر تدخلا سافرا في شؤون الدولة الليبية،والواضح أن هذه التصريحات مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب في ظل عدم وجود آلية صحيحة وشقافة لإدارة عائدات وإيرادات النفط والغاز”.

ونوه حماد إلى أن حكومته ستتخذ خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيادي العابثين،مردفا:” عندما لوحنا بالراية الحمراء لوقف تدفق إيرادات النفط ووضعناها تحت الحراسة القضائية قصدنا بذلك في حال عدم التزام المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ قرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان”.

وأكد أن الخطر الحقيقي ليس في إيقاف الإيرادات النفطية أو إيقاف تصديرها إنما الخطر هو سرقة وإهدار الأموال برعاية دولية. حماد طالب مجلس النواب والدولة بالإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.

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