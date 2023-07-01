رئيس الحكومة الليبية المكلف: تصريحات السفير الأميركي مبنية على دعم طرف

علق رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، على تصريحات المبعوث الأميركي، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشار نورلاند، حول الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط.

وقال حماد في تصريحات صحفية له، إن تصريحات السفير الأمريكي، مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب.

وكان نورلاند، دعا خلال تغريدة عبر صفحته على تويتر، الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين.

وجاء ذلك بعدما قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، السبت الماضي، إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول في الموازنة العامة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة.