الأشهب: الانتخابات تتطلب بيئة مناسبة لاتتوفر حالياً بالساحة السياسية الليبية

الوطن| رصد

علق أستاذ العلوم السياسية أحمد الأشهب على ما صرح به المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند حول ضرورة إجراء الانتخابات وإيجاد الحل للأزمة الليبية، بأنها تدخل سافر بالشأن الليبي.

وأكد الأشهب في تصريحات متلفزة، أن الليبين لن يقبلوا بالتدخل بالمسألة الليبية، مشيرًا أن هذه التدخلات هي التي دمرت وأسقطت المؤسسات والدولة الليبية بأكملها.

وعبر الأشهب عن عدم الرضا عن ما يحدث بالداخل الليبي وما يعانيه الليبيون في عيد الأضحى حيث وصلت بالبعض إلى درجة التسول للحصول على منحة للعائلة رغم غنى ليبيا وإمكانياتها الكبيرة

وحول اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلسي الدولة والنواب فقال انها معلقة ولم تعد تجدي نفعا وخاصة بعد أن أنشأت لجنة أخرى تعدل بالنصوص التي توصلت اليها وكنا قد بنينا عليها الآمال وتفائلنا بها على انها صيغة ليبية وبتوافق كان فيه الالتزام من بعض الأطراف ولكنها انتكست وظهر فيها بعض الثغرات وكذلك عبر المبعوث الأممي عن استيائه من هذه اللجنة وعبر عن عدم قبوله بها

ولدى سؤاله عن لجنة 6+6 قالت انها ولدت حية وتم وأدوها وان مجلسي النواب والدولة مغرمين بوأد مثل هذه اللجان التي تحاول التغيير واصلاح أوضاع اليبيين حتو صل الامر بالبعثة الأمة التي اوضحت بأن لن يحدث ما يطمح به الليبيون ولن تحدث انتخابات عادلة وشفافة وواضحة بالقريب العاجل

وأشار إلى احاطة عبد الله باتيلي بشأن الانتخابات والشروط الأربع للرئاسة والتي لم يتم التوافق عليها بعد بأنها أمور تم التعليق عليها بملاحظات قانونية وسياسية ولكن في كل الأحوال الليبيين يتمنون الأفضل في النصوص القانونية وحسم الأمر حسب القانون الدولي وانه لم يأتي بجديد

واختتم بالقول بان الإنتخابات تتطلب مناخاً وبيئة مناسبة من حيث اتاحة الفرصة للجميع وعدم وجوم ما يعكر صوفها سواء من مسلحين أوانفلات أمني وتدخلات خارجية تعيق الوصول للانتخابات وأن البيئة حاليا لاتصلح لاقامتها