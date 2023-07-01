“الكيلاني” توجه بتشكيل فريق لمعاينة حريق مزارع تساوة بعد إخماده من الأهالي

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وفاء الكيلاني، بتشكيل فريق من فرع الشؤون الاجتماعية وادي عتبة لمعاينة موقع حادث الحريق في مزارع تساوة ببلدية وادي عتبة بعد إخماده.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق بمزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية ما تسبب في حصول أضرار مادية و معنوية لسكان المنطقة وجهت “الكيلاني” بالتواصل مع مدير فرع الشؤون الاجتماعية بالبلدية”.

وأضافت أن مدير فرع الشؤون الاجتماعية بالبلدية قام على الفور بتشكيل فريق من وادي عتبة وتوجه إلى عين المكان بعد عملية اخماد النيران التي استمرت اكثر من 5 ساعات.

وذكرت أن الفريق قام بالمساعدة في عملية إخراج العائلات وحصر الممتلكات المتضررة على ان يقوم السيد رئيس الفرع بإحالة تقرير مفصل وشامل إلى معالي الوزيرة لاتخاذ مايلزم من اجراءات بالخصوص.