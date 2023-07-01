الشؤون الاجتماعية تتخذ هذه الإجراءات بعد حريق بمزارع وادي عتبة

شكل مدير فرع الشؤون الاجتماعية بوادي عتبة فريق ساعد في إخراج العائلات وحصر الممتلكات المتضررة جراء اندلاع حريق بمزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه بعد ورود أنباء عن انلاع حريق بمزارع وادي عتبة بالمنطقة الجنوبية والذي تسبب في حصول أضرار مادية ومعنوية لسكان المنطقة وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بالتواصل مع مدير فرع الشؤون الاجتماعية بالبلدية.

وأشار الوزارة إلى تشكيل مدير فرع الشؤون الاجتماعية وادي عتبة فريق من فرع الشؤون الاجتماعية وادي عتبة وتوجه إلى عين المكان بعد عملية إخماد النيران التي استمرت أكثر من 5 ساعات.

وساعد الفريق في عملية إخراج العائلات وحصر الممتلكات المتضررة على أن يقوم رئيس الفرع بإحالة تقرير مفصل وشامل إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.