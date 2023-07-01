الدبيبة يشارك في افتتاح حديقة مصراتة بحلتها الجديدة

العنوان-مصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، حديقة ‫مصراتة، بحلتها الجديدة والتي تعد أحد أكبر الحدائق في ليبيا وتتربع على حوالي 12 هكتارا، 75 ألف متر مربع منها مسطحات خضراء وقرابة 2500 شجرة.

وتضم مواقف للسيارات تتسع لنحو 400 سيارة والعديد من المرافق الخدمية الأخرى.

وقال الدبيية في كلمة له خلال مراسم الافتتاح إن أخبار الحرب كانت هي المسيطرة على المشهد العام في ليبيا قبل عامين، مؤكداً أن البلاد الآن تعيش حالة من الاستقرار والتنمية حيث يتم افتتاح حدائق ومدارس وطرق جديدة كل يوم.

وأضاف الدبيية أن الحكومات جاءت من أجل خدمة الليبيين وأن تجعل موارد البلاد مسخرة لهم، مؤكداً عزم الحكومة على الاستمرار في مشاريع عودة الحياة وافتتاح كافة المرافق الخدمية في مختلف مناطق البلاد.