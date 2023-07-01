ليبيا.. مصرف الجمهورية يعلن عودة خدماته الإلكترونية بعد توقف دام 48 ساعة

أكد مصرف الجمهورية التجاري اليوم السبت، عودة جميع الخدمات الإلكترونية للعمل، بعد توقف دام يومين، لإجراء عمليات تطوير بشبكته المصرفية.

وقال المصرف في بيان له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن خدماته الالكترونية ستكون متاحة في الصرف الآلي ATM، ونقاط البيع P.O.S، وخدمات الهاتف النقال، ومصرفي باي، والمصرف الصديق.

وكان مصرف الجمهورية، أعلن منذ يومين عن توقف الخدمات الإلكترونية بداية من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الماضي إلى صباح اليوم السبت، لإجراء عمليات تطوير بشبكته المصرفية.