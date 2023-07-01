انتهاء غالبية الحجاج الليبيين من رمي الجمرات خلال أيام التشريق

الوطن/متابعات

قالت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، إن أغلب الحجاج الليبيين قد انتهوا من رمي الجمرات خلال أيام التشريق بين المتعجّل والمتأخّر.

بدأ، أمس الجمعة، وصول الحجاج الليبيين المتعجّلين إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة، قادمين من مشعر منى؛ لأداء طواف الوداع.

وشرع عشرات آلاف الحجاج في مغادرة مدينة مكة المكرمة، بعدما أتموا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة، حيث شارك أكثر من 1.8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج، وأتمّ عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في مِنى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة، لأداء «طواف الوداع».