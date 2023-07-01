مسعود: تعدين عملات مشفرة في ليبيا مجرد أوهام وشائعات وهرطقات

شكك يوسف يخلف مسعود، الباحث الاقتصادي، بضبط شبكة تضم صينيون وليبيون لتعدين العملات الرقمية المشفرة، وقال إن قمة الاستخفاف والاسفاف أن عملة افتراضية تصك في ليبيا.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “ماهذا ياصناع القرار في ليبيا اليس فيكم رجل رشيد، صدق من قال من ليبيا يأتي الجديد، خلاص لا توجد مشاكل في ليبيا الا مثل هذه الاشاعات والهرطقات لاشغال الراي العام بوهم عملة افتراضية لتتحول بقدرة قادر لعملة مادية وملموسة والتي لم يراها احد بشكلها المادي إلا في عقول صناع القرار الليبي ويتبعها الجموع بدون عقول، فيتم الايهام بأنها تصدر في ليبيا لتدخل ليبيا موسوعة قينس في تخدير ليس الشعب الليبي فحسب بل العالم اجمع، فيخرج على الاعلام من يرغد ويزبد حول موضوع وهمي لا وجود له إلا في الاعلام الليبي ليتبعه الاعلام العربي وقد يمتد للغربي عن قصد في كارثة تظهر دجل الاعلام وانحطاطه”.

وتابع “أليس من باب أولى القبض على من يطبع العملة المحلية “الليبية” ليمول اقتصاده بالعجز الذي احدثوه، والنتيجة تشويه اقتصاد البلد وتعطيل الادوات والسياسات الاقتصادية، لتظهر مشاكل الركود التضخمي بسبب عدة اساب ابرزها التمويل التضخمي والانفاق العسكري المهول ونهب المال العام الخ، لتكون النتيجة كارثية في شكل انخفاض دخل المواطن الحقيقي وتأكل مدخراته قبل احتياطيات البلد، ثم اليس من باب اولى ايضا ايقاف بالوعات الفساد التي أدت لتأكل احتياطيات البلد كما تأكل النار الهشيم من انفاق مظهري ترفي للمسئولين بلا طائل لاقتصاد البلد او رفاه مواطنيه تهريب موارد البلد برا وجو وبحر او الفساد المنقطع النظير الذي وضع ليبيا على عرش افسد عشر دول بالعالم خلال العقد المنصرم”.

وواصل قائلًا “السبب وراء هذه الاشاعات هو تبرير نهب ما يزيد عن 41 مليار د.ل كانفاق على الكهرباء خلال العقد المنصرم وانه خلال 2022- 2023 انفق ما يزيد عن 2.5 مليار د.ل، لهذا وضوعوا هذه الشماعة للضحك على الشعب الليبي البسيط، والخلاصة: كيف لا يحدث هذا في ليبيا وهم من أطلق على العابث بالمال العام محافظ لمصرفها المركزي، فمن المنطقي أن يصدقوا أن عملة رقمية لاوجود لها بشكل مادي ملموس تصك وتصدر وتمول وينشأ لها مصانع في ليبيا، في حين عملة البلد المحلية تصك في روسيا وبريطانيا وغيرهما، وقمة غبائهم اشاعوا بأن الكهرباء كانت الميزة المطلقة والنسبية وراء اختيار ليبيا لتتغير من افتراضية الى مادية ملموسة وخارج البنوك المركزية للعالم أحمع، … الحمد لله على نعمة العقل وكفى بها نعمة”.