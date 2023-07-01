شركة الكهرباء: وصول خمس حاويات محملة بكوابل خاصة بشبكات التوزيع

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول خمس حاويات محملة بكوابل كهربائية ذات ضغط منخفض خاصة بشبكات التوزيع.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنه وصلت إلى مخازن الشركة الرئيسة عبر ميناء طرابلس البحري عدد (5) حاويات محملة ببكرات (كوابل كهربائية) بأحجام مختلفة ذات الضغط المنخفض خاصة بشبكة التوزيع موردة من شركة الصناعات الكهربائية .

وأشارت الشركة إلى أن وصول المعدات الكهربائية يهدف لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية.

ولفتت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر توفير الاحتياجات والمعدات الضرورية للإدارات الفنية المعنية على مستوى المناطق لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين وتأمين استقرارها.