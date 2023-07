على خلفية التهديد بإغلاق النفط.. “نورلاند” يحذر من تداعيات ذلك و”حماد” يصف تصريحاته بـ”التدخل السافر”

وصف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد”؛ تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بـ “التدخل السافر” في شؤون الدولة الليبية.

وقال حماد في بيان له، إن التلويح بالراية الحمراء لإيقاف تدفق عائدات النفط، هدفه الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي من سماهم بـ”العابثين”، على حد تعبيره.

وطالب حماد السفير الأمريكي بـ “احترام سيادة القضاء الليبي” وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان، معتبرا تصريحاته بأنها مبنية على دعم طرف واحد مستفيد من إهدار أموال الشعب، على حد قوله.

ودعا حماد في بيانه السفير الأمريكي إلى “عدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي وإلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة ودراية لحقيقة الأمر”، وفق البيان.

كما حث بيان حماد، مجلسي النواب والدولة على الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها، وفق تعبير البيان.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” التي حث فيها الجهات السياسية الليبية على التخلي عن التهديدات بإغلاق النفط، مشيرا إلى أن إغلاقه سيكون مدمرا للاقتصاد الليبي ويضر بجميع الليبيين.

ودعا “نورلاند” القادة الليبيين إلى تنفيذ آلية شاملة لإدارة الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة المظالم المتعلقة بتوزيع عائدات النفط وغرس الشفافية بطريقة بحيث لا تمس الصحة الاقتصادية الليبية أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “أسامة حماد” قد هدد بوقف تدفق النفط والغاز ومنع تصديرهما وفرض القوة القاهرة، على خلفية ما سماه تمكين المؤسسة الوطنية لحكومة الوحدة من “الاستحواذ” على مبلغ يقدر بـ 16 مليار دولار من الإيرادات النفطية بشكل غير قانوني.

وقالت الحكومة المكلفة في بيان سابق لها بشأن إجراءات الحجز الإداري على أموال الإيرادات النفطية، إنها ستلجأ للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحتجزة لوقف العبث بها، بحسب البيان.

كما أشارت حكومة البرلمان إلى أن هذا الإجراء سيظل قائما حتى استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.

