برلماني إيطالي: إذا انهارت ليبيا وتونس فسيهاجر ملايين الأشخاص لأوروبا

حذر تومّازو فوتي عضو مجلس النواب الإيطالي عن حزب “إخوة إيطاليا” من خطر الهجرة غير الشرعية في حال انهيار دولتي انهارت ليبيا وتونس والذي سيمكن من هروب الملايين من الناس.

تصريحات تومّازو فوتي عضو مجلس النواب الايطالي عن حزب “إخوة إيطاليا” – حزب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني- في البرنامج التلفزيوني الإيطالي “كونترو كورّينتي”.

وقال “تومّازو فوتي” منحزب “إخوة إيطاليا” وهو حزب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في البرنامج التلفزيوني الإيطالي “كونترو كورّينتي”، “نحن بحاجة إلى تحليل البيانات المتعلقة بالهجرة، حيث استضافت بولندا ملايين الأوكرانيين الفارين، إنها في وضع أكثر حساسية من الدول الأخرى”.

وأضاف، “النتيجة الإيجابية هي حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يدرك الآن تمامًا أن المشكلة هي البعد الخارجي لمشكلة الهجرة، وهذا يعني أنه يجب ألا يغادر المهاجرون السواحل ليس من قبيل المصادفة أن تُذكر تونس في نتائج هذه القمة الأوروبية، حيث ذهبت جيورجيا ميلوني إلى هناك في عدة مناسبات”.

وحذر قائلا، “إذا انهارت ليبيا وتونس، اللتان لهما سواحل تنطلق منها الهجرة، فهناك خطر هروب الملايين من الناس”، مشيرا إلى أنه يمثل اللاجئون 12٪ فقط من المشكلة، مما يعني أن نسبة 88٪ المتبقية من المهاجرين هم مهاجرون لأسباب اقتصادية”.