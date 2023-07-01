ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا على أغلب مناطق البلاد، بينما تسجل تراجع على مناطق الغرب الساحلية من مساء يوم الغد ويشمل مناطق الشرق يوم الإثنين.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-42 )مْ ، وتسجل تراجع من مساء يوم الغد على اغلب المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة نسبية عالية على بعض المناطق الساحلية.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-35)مْ، وتصل على راس لانوف إلى (40)مْ هذا اليوم ، بينما تتراجع يوم الإثنين على أغلب المناطق.

بينما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية غالباً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40-43)مْ.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-40)مْ.