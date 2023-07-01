| حماد يدعو نورلاند إلى احترام سيادة القضاء الليبي وعدم الانحياز لأي طرف كان

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2023/07/01 على الساعة 11:35

: قال رئيس الحكومة المكلفة من النواب أسامة حماد، إن تلويح حكومته بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية القصد به الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين.

ودعا حماد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إلى احترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان.

طالب حماد نورلاند بعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي وعدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة ودراية لحقيقة الأمر.

كما اعتبر رئيس الحكومة المكلفة تصريحات نورلاند “تدخلا سافرا في شؤون الدولة الليبية وهي مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب”.

ودعا أيضا مجلسي النواب والدولة بالإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.

يشار إلى أن نورلاند كان قد دعا لوضع آلية شاملة لإدارة الإيرادات النفطية،لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدعو الفاعلين السياسيين الليبيين الى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط،” مضيفا أن هكذا إغلاقات ستكون لها “تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين”.

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