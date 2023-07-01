لنقي: هل تصريحات السفير الأمريكي إعلان رسمي لوفاة عملية برلين الدولية ؟

ليبيا – أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي، أن عملية برلين الدولية (بالمسارات الثلاثة العسكرية والاقتصادية والسياسية) في غرفة إنعاش مُنذ فشل اجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 والجمود في العملية السياسية.

لنقي وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،تساءلت:” هل تصريحات المبعوث الأمريكي والتي جاءت في ندوة عن الاستراتيجية الأمريكية للاستقرار بالتصريح بصعوبة إقناع السياسيين الليبيين بالموافقة على إجراء الانتخابات، وذلك بعد التسريبات عن ضربة بالطيران المسير (المجهول الهوية حتى الآن) لقاعدة الخروبة جنوب شرق بنغازي، والتزامن مع الحديث عن قفل آبار النفط مرة أخرى، هي بمثابة الإعلان الرسمي بوفاة عملية برلين الدولية؟”.

وطرحت لنقي تساؤلا أخر:” وماذا يعني الإعلان الرسمي بوفاة عملية برلين الدولية؟ وماهي تداعياته؟ والسيناريوهات المتوقعة؟ ،هل يعني إجهاض المسار الانتخابي بالكلية وقفل آبار النفط مجددا،وحرب حقول النفطية وتدخلات آحادية وثنائية بعيدا عن الجماعية الدولية وتدويل الحرب الأهلية مرة أخرى وتكريس انقسام مؤسسات الدولة (بما في ذلك التي لم تنقسم بعد)”.

ورأت أن إنهاء وجود البعثة الأممية بعد إعلان فشلها عبارة عن آلية اقتصادية جديدة برعاية أمريكية على غرار النفط مقابل الغذاء وتسوية سياسية جديدة هشة برعاية أحادية أو ثنائية

مع استمرار غياب رأس للدولة الليبية واستمرار انتهاك سيادة القرار الليبي وبالنتيجة ستكون ليبيا دولة منتهية الصلاحية.