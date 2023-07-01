وصول 5 حاويات كوابل جديدة للشركة العامة للكهرباء

الوطن| رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وصول 5 حاويات محملة ببكرات ( كوابل كهربائية ) بأحجام مختلفة ذات الضغط المنخفض إلى مخازن الشركة عبر ميناء طرابلس البحري.

وأضافت في منشور لها عبر الفيسبوك أنه وصل مزيد من المعدات الكهربائية لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية .

يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة شركة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر توفير الاحتياجات والمعدات الضرورية للإدارات الفنية المعنية على مستوى المناطق لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين وتأمين استقرارها .