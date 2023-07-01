محمود إسماعيل: عودة النظام السابق تجعل افتراسنا أسهل 

دعا محمود إسماعيل، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إلى تشكيل جبهة وطنية لتصحيح العملية السياسية، ورفض ما سماها “العدالة الملوثة” التي يتم بها تنازل من لا يملك لمن لا يستحق، مع رفض إعادة صناعة النظام السابق بأي شكل كان، والبدء بمشروع سياسي واضح واللاتفاف عليه وإلا فإن العاقبة هي التشزدم، الأمر الذي سيجعل من الافتراس أسهل، وفق تعبيره.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “إن علي ممارسي السياسة الالتزام بنصوص كتبت بدماء ونسجت بآهات لا مجال للتنازل عنها أو العبث بها أو اعادة تنميق العودة عنها أو السماح للسفاحين والقتلة بالعودة لقيادة ليبيا إلى التهلكة وأن من المهم عدم التسرع في رسم علاقات مع الخارج تكون في مبادئها الابتعاد عن مبادئ التغيير الأساسية” وفق قوله.