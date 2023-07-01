هيئة الحج تعلن موعد بدء نقل الحجاج الليبيين إلى المدينة المنورة وعودتهم لليبيا

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة موعد البدء في نقل الحجاج إلى المدينة المنورة وعودتهم إلى ليبيا.

وأكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة غبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه سيتم البدء في نقل الحجاج إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء القادم، فيما ستكون أولى الرحلات إلى ليبيا يوم 20 ذي الحجة 1444هـ الموافق 8 يوليو 2023م، بواقع 3 رحلات يوميًّا.

كما أعلنت الهيئة أن غالبية الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات خلال أيام التشريق بين المتعجّل والمتأخّر.

يشار إلى أن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد (يوم النحر) والتي توافق 11/12/13 من ذي الحجة.