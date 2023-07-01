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بوقعيقيص: التوزيع العادل للموارد والمساواة في التنمية حق لكل مواطن لا يجحده إلا ظالم

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص،أن التوزيع العادل للموارد والمساواة في التنمية البشرية والمكانية والرقابة عليها حق لكل مواطن لا يجحده إلا ظالم.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت:” إن آلية تحقيق التوزيع العادل للموارد يتم بقرارات محلية يقف وراءها كل ليبي مخلص لمبادئه ووطنه”،مطالبة البعثة الأممية بدعم ذلك بالخبرات المتاحة لديها وحث ودفع المنظومة المالية الدولية على تنفيذ هذه القرارات وإنجاح إرادة الناس.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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