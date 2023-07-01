حكومة دبيبة تبحث إمكانية استعادة ليبيا حقها بالتصويت في “فاو”

شارك النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، حسين القطراني، في الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الدورة 43 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) التي تعقد في مقرها الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما.

وبحث القطراني مع وزراء من الاتحادين الأفريقي والأوروبي إمكانية استعادة ليبيا حقها في التصويت بمنظمة الأغذية العالمية “فاو”، وإعادة دورها، إضافة إلى التعاون في المجالات الزراعية.

وعقد القطراني سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من الوزراء في اطار فتح آفاق التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة والمساهمة في دعم الموقف الليبي وإعادة حق التصويت في هذا المحفل الهام وتعزيز الدور الريادي لدولة ليبيا في هذه المنظمة الدولية.