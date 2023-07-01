“مديرية أمن بنغازي” تضبط تشكيلاً عصابياً يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح

الوطن/متابعات

كشف قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن تفاصيل ضبط تشكيل عصابي يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح آخر عملية قاموا بها سلب مبلغ 160.000ألف دينار من مواطن بسوق الحديد بمنطقة بودزيرة.

وتم ضبطه استجابةً لشكوى مواطن تقدم بشكواه إلى قسم التحريات العامة، كونه تعرض لواقعة سلب من قبل 4 أشخاص ملثمين وقاموا بسرقة مبلغ مالي منه وقدره 160.000 وكانوا يستقلون مركبة آلية نوع “شفرليت” بيضاء اللون وهددوه بالقتل.

وتم استلامه والانتقال به داخل القسم، وبالتوسع في الاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ح.م من مواليد 2004 واعترف بأكثر من 20 عملية سطو مسلح استهدفت منازل مواطنين وعمالة وافدة ومحال تجارية.

وكان برفقته ثلاثة أشخاص وردت معلومات عن أحدهم وكان يستقل مركبة آلية نوع نيسان ميكرا بالقرب من قصر العرائس بمنطقة السلماني وعلى الفور تم انتقال مجموعة التحريات وضبطه، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ن.ع من مواليد 2003، واعترفوا كلاهما بعدة وقائع أخرى .