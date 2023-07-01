عقيل: نورلاند يعود من جديد لتسويق آلية النفط مقابل الغذاء الكارثية

ليبيا – أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل،أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند يعود من جديد لتسويق آلية (النفط مقابل الغذاء).

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال:” بعد فترة بيات لئيم لامتصاص شدة المعارضة التي واجهها المشروع القذر ريتشارد نورلاند يعود من جديد لتسويق آلية (النفط مقابل الغذاء) الكارثية باسم عدالة توزيع الثروة على الليبيين الذين هم آخر من يهتم هذا الشخص لأمرهم”.