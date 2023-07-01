النهر الصناعي: بدء تشغيل الآبار بعد عودة الكهرباء لموقع الحساونة

أكدت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي عودة التيار الكهربائي لموقع الحساونة واستقراره ومباشرة فرق التشغيل بأعمال تشغيل الآبار المنتجة بشكل جزئي.

ونقل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” عن مدير موقع حقل الحساونة المكلف، عبدالوهاب راشد أن فرق التشغيل واصلت العمل طوال ليلة البارحة وحتى صباح اليوم السبت العمل بتشغيل الآبار وستستمر الفرق في عملها حتى استكمال تشغيل جميع الآبار العاملة.

وأشار جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى أن الوضع التشغيلي لكافة مراحل المشروع في حالة جيدة وطمأن المواطنين بتوفر المياه وبكميات وفيرة.