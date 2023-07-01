القطراني يطالب بإعادة حق ليبيا في التصويت واستعادة دورها الريادي في منظمة “الفاو”

ليبيا – شارك نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف في حكومة تصريف الأعمال حسين القطراني، في الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماعات الدورة (43) للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو”.

القطراني عقد بحسب منصة “حكومتنا” سلسلة من اللقاءات الجانبية في إطار فتح آفاق التعاون في المجالات الزراعية المختلفة، وبغية حث الوزراء على المساهمة في دعم الموقف الليبي وإعادة حق ليبيا في التصويت واستعادة دورها الريادي في هذه المنظمة الدولية.