كشفت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عن بلوغ حصيلة الوفيات بين حجاج بيت الله الحرام تسعة حجاج حتى الآن.

وذكرت الهيئة عبر منشور لها بفيسبوك، أن 5 حجاج من بين الـ9 توفوا في يوم واحد أمس الجمعة بمستشفى منى بمكة المكرمة دون ذكر أسباب الوفاة، فيما توفي الآخرون على مدى أيام متفرقة.

وكان من بين من توفاهم الأجل امرأتين “مبروكة مسعود خليفة” من تنسيقية الجبل الغربي و”مبروكة أبوشعالة” من تنسيقية فرع الوسطى.

فيما بلغ عدد المتوفين من الرجال 6 حجاج وهم “امراجع الصهيبي” من تنسيقية ضواحي بنغازي و”محمد السوداني” من تنسيقية طرابلس إلى جانب “مصباح أبوشعالة” من تنسيقية الوسطى و”الهادي حسين” و”صالح يونس” و”أحمد زايد” و”محمد أبوزقية” بينهم اثنين توفيا إثر نوبة قلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز.

المصدر: الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة

The post 9 حجاج.. حصيلة وفيات الليبيين بالأراضي المقدسة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار